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Dışişleri Bakanlığı Mali’deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Mali Barış Misyonu’na yönelik olarak son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Malideki terör saldırılarını kınadı

15 Ağustos 2017 19:55

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler’in Mali Barış Misyonu’na yönelik olarak son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, kardeş Mali halkına ve Birleşmiş Milletler Mali Barış Misyonu mensuplarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda terörizmin hedefi haline gelen Mali ile dayanışmasını ve uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ülkede barış ve istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı. 


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