Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Matthew Kasırgası'nın Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Bahamalar, Küba ve şimdi ABD'nin Güneydoğu eyaletlerinde yol açtığı büyük can kaybı ve ağır maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulmaktadır" denildi.

Türkiye'nin, doğal afetlerden fazlasıyla zarar görmüş bir ülke olarak, bu zor zamanda söz konusu kasırgadan etkilenen ülke hükümetleri ve halklarıyla yürekten dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin, bu doğal felakete maruz kalan ülkelerin yaralarını sarma çabalarına da yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kasırganın oluşturduğu yıkımdan etkilenen dost devletlere ülkece taziyelerimizi iletirken, felakette yaşamını kaybedenler için ilgili ülke hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" denildi.