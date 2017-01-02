Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bugün (2 Ocak 2017) öğle saatlerinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 10’un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizmle mücadelede dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine desteğini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Musa Erdoğan