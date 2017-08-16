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Dışişleri Bakanlığı Nijerya’daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Nijeryadaki terör saldırılarını kınadı

16 Ağustos 2017 14:54

Dışişleri Bakanlığından, Nijerya’da gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada; "Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’de bulunan bir pazar yeri ve aynı bölgede bulunan mülteci kampı girişinde 15 Ağustos günü gerçekleştirilen 3 intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Masum insanları hedef alan ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçlayan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kardeş Nijerya halkının acısını yürekten paylaşıyor, Nijerya'nın terörizmle mücadelesine olan desteğimizi bir kez daha vurguluyor ve bölgede en kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.  

İlker Turak


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