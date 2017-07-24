Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Lahor şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistanda düzenlenen terör saldırısını kınadı

24 Temmuz 2017 19:58

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Lahor şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu üzücü vesileyle Pakistan’ın terörle mücadelesinde başarıya ulaşacağına olan inancımızı ve bu mücadelede Pakistan’a desteğimizi sürdüreceğimizi yineliyoruz” denildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Pakistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 34°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 38°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!