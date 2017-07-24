Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Lahor şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu üzücü vesileyle Pakistan’ın terörle mücadelesinde başarıya ulaşacağına olan inancımızı ve bu mücadelede Pakistan’a desteğimizi sürdüreceğimizi yineliyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

