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Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da bir camiye yapılan ve en az 24 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Pakistandaki terör saldırısını kınadı

18 Eylül 2016 21:21

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand İdari Birimi'nde bir camiye yönelik olarak namaz sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemini kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir” denildi.  

Musa Erdoğan

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Pakistan


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