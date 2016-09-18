Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand İdari Birimi'nde bir camiye yönelik olarak namaz sırasında düzenlenen terör saldırısında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemini kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye bu zor günlerde acılı Pakistanlı kardeşleriyle dayanışma içindedir” denildi.

Musa Erdoğan