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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı,Pakistan'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistandaki terör saldırısını kınadı

25 Ekim 2016 12:15

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Quetta şehrindeki polis eğitim merkezine teröristlerce dün (24 Ekim) gece yarısı gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu polis adayı ve güvenlik görevlisi 60’a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Pakistan'ın istikrarı ve güvenliğini hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Açıklamada, "Bu vesileyle, terör saldırısını düzenleyenlerin Pakistan’ı istikrarsızlığa sürükleme hedeflerine ulaşamayacaklarına ve Pakistan’ın terörle mücadelesindeki kararlılığını azaltmayacağına olan inancımızı yineliyor, Türkiye’nin kardeş Pakistan’la dayanışmasını sürdüreceğini teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.  

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Pakistan, terör saldırısı


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