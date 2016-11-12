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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’ndeki Khuzdar şehrinde bulunan bir Sufi dergahına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistandaki terör saldırısını kınadı

12 Kasım 2016 23:40

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Belucistan Eyalet’inin Khuzdar şehrinde bugün bir Sufi dergahına yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 70’den fazla kişinin de yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir” denildi.

Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Söz konusu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan’ın birlikte yaşama kültürünü, huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağına ve Pakistan’ı, teröre karşı verdiği haklı ve kararlı mücadelesinden alıkoyamayacağına olan inancımızı yineliyoruz. Türkiye’nin kardeş Pakistan’la dayanışmasını her alanda sürdüreceğini teyit ediyoruz.”  

Caner Ünver

Etiketler: dışişleri bakanlığı, kınama, Pakistan terör saldırısı


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