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Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’da yaşanan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı Pakistandaki terör saldırısını kınadı

04 Şubat 2018 10:24

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’da yaşanan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaleti’nin Swat şehrinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.” 

Etiketler: dışişleri bakanlığı

 

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