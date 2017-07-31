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Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Somalideki terör saldırılarını kınadı

31 Temmuz 2017 22:36

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Bulo Marer yakınlarında geçiş yapmakta olan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve Somali Ulusal Ordusu’nun müşterek konvoyuna yönelik olarak dün (30 Temmuz) bir terör saldırısı düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Aynı gün Mogadişu’da Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde bulunan Waberi Polis Karakolu yakınlarında da bomba yüklü bir araç infilak ettirilmiştir. Somali’de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Güvenliğin tesisi için özveri ile çalışan Somali güvenlik güçleri ve AMISOM’un çabalarının taktirle karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür hain saldırıların Somali hükümetinin ülkenin istikrara kavuşması yönündeki gayretlerini sekteye uğratmayacağı yönündeki inancımızı vurgulamak istiyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir.”  

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Somali


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