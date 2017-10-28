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Dışişleri Bakanlığı Somali’deki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı Somalideki terör saldırısını lanetledi

28 Ekim 2017 23:26

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde bu akşam meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ve bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetlendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir.” 

Caner Ünver
 

 

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