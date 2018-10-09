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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuyla ilgili, "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" dedi.

Sözcü Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."  

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