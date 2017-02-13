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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu: Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, “Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü, Milletvekili Peter Pilz’in 10 Şubat 2017 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği, Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu: Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan...

13 Şubat 2017 23:05

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz’in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruya cevap verdi. Pilz’in açıklamasında yer alan ithamların gerçek dışı olduğunu ifade eden Müftüoğlu, “Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü, Milletvekili Peter Pilz’in 10 Şubat 2017 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği, Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz” dedi.

Müftüoğlu, Avusturyalı yetkililere sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya’daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Caner Ünver

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu


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