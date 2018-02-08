Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Le Drian’ın uluslararası hukuk ihlali iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki iddiaları hakkında, “Türkiye’nin yürütmekte olduğu harekat, Fransız Bakanın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de savaşa yeni bir savaş daha eklenmesini önleyici niteliktedir. Müttefiklerimizin bu gerçeği görebilmelerini bekleriz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki iddialarına ilişkin bir soruyu cevapladı. Türkiye’nin Suriye sınırına mücavir Afrin bölgesinin PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesinin Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu aktaran Aksoy, “Zeytin Dalı Harekatı’nın sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatıldığı yabancı muhataplarımıza gerekçeleriyle birlikte izah edilmiştir. Buna rağmen, Fransa Dışişleri Bakanı’nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında talihsiz ve mesnetsiz beyanlarda bulunduğu esefle görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığının defaatle vurgulandığını dile getiren Aksoy, bugüne kadar harekat sahasında hiçbir sivil kayıp yaşanmadığına dikkat çekti.

Harekatın uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğünün de muhataplara defaatle dile getirildiğini aktaran Aksoy, şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin yürütmekte olduğu harekat, Fransız Bakanın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de savaşa yeni bir savaş daha eklenmesini önleyici niteliktedir. Müttefiklerimizin bu gerçeği görebilmelerini bekleriz. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Türkiye, tarihinde hiçbir zaman sömürgeci olmamıştır; Suriye’ye de işgal için değil, terörizmle mücadele için girmiştir. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ne için Suriye topraklarındaysa, Türkiye de onun için Afrin’dedir. Ülkemiz meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Müttefiklerimizin Afrin’de terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda yer almalarını ve attıkları adımlar ve serdettikleri sözlerle terör örgütüne destek veren ülke konumuna düşmemelerini bekliyoruz.”