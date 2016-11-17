Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Belçika Başbakanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin soru üzerine, “Başka ülkelerle ilgili olarak her gün açıklama ve yorum yapan, bunu kendileri için bir hak gibi gören AB üyesi ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerine ilişkin yorum yapılınca bunu içişlerine müdahale olarak nitelendirmeleri bizim ısrarla altını çizdiğimiz AB ülkelerinin ‘çifte standart’ siyasetlerinin bir örneğini teşkil etmektedir. Belçika Başbakanının açıklamalarını bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

İlker Turak