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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: AB ülkelerinin ‘çifte standart’ siyasetinin bir örneği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Başbakanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin, "AB üyesi ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerine ilişkin yorum yapılınca bunu içişlerine müdahale olarak nitelendirmeleri, bizim ısrarla altını çizdiğimiz AB ülkelerinin ‘çifte standart’ siyasetlerinin bir örneğini teşkil etmektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: AB ülkelerinin çifte standart siyasetinin bir örneği

17 Kasım 2016 16:31

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Belçika Başbakanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin soru üzerine, “Başka ülkelerle ilgili olarak her gün açıklama ve yorum yapan, bunu kendileri için bir hak gibi gören AB üyesi ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerine ilişkin yorum yapılınca bunu içişlerine müdahale olarak nitelendirmeleri bizim ısrarla altını çizdiğimiz AB ülkelerinin ‘çifte standart’ siyasetlerinin bir örneğini teşkil etmektedir. Belçika Başbakanının açıklamalarını bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.  

İlker Turak

Etiketler: Avrupa Birliği, Hüseyin Müftüoğlu


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