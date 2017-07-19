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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, IKBY basınını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, IKBY basınını yalanladı

19 Temmuz 2017 08:27

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan, Türkiye’nin referandum konusundaki tutumunu çarpıtan haberler hakkındaki bir soruyu cevapladı.

IKBY’deki bazı haber sitelerinde yer alan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çevuşoğlu’nun “Belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceği” yönündeki ifadelerin tamamen mesnetsiz ve asılsız olduğunu ifade eden Müftüoğlu, “Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. 

Caner Ünver 


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