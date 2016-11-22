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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, “İsviçre-Mont Pèlerin’de gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış görüşmelerden Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli çabalarına rağmen maalesef sonuç alınamamıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlundan Kıbrıs açıklaması

22 Kasım 2016 23:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs konusunda İsviçre'de yapılan görüşmelere dair yöneltilen soruya cevap verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı arasında, BM gözetiminde 20-21 Kasım 2016 tarihlerinde İsviçre-Mont Pèlerin’de gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış görüşmelerden Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli çabalarına rağmen maalesef sonuç alınamamıştır. Sürecin bu kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, Kıbrıs Türk tarafıyla ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Garantörlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek 5'li konferansın tarihinin gecikmeksizin belirlenmesinde ve bu arada görüşmelerin devamında fayda görülmektedir. Türkiye'nin Kıbrıs meselesine yaşayabilir bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığı sürmektedir.”  

Onur Emre Durak 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, İsviçre Mont Pèlerin, Kıbrıs Türk tarafı


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