Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı: 'Sri Lanka’da Müslümanlara yapılanlar endişe verici'

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Sri Lankada Müslümanlara yapılanlar endişe verici

06 Mart 2018 22:43

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyuyor, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz. Sri Lanka’da yönetimin, ülkedeki farklı dini ve etnik toplulukların barış içerisinde ve bir arada yaşamaya devam etmelerini sağlayacak önlemleri alacağına inanıyoruz” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Sri Lanka

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç