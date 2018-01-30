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Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural ile ilgili Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi'ne katılımından duyduğu rahatsızlığı Rus makamlarına ileterek izahat istedi.

Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural ile ilgili Rusyadan izahat istedi

30 Ocak 2018 18:29

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Kongre'yi Türkiye adına izleyen resmi heyet tarafından etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığınca ismi daha önce tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu terörist elebaşının kongrede hazır bulunmasından duyulan rahatsızlık Rus makamlarına iletilerek yetkililerden izahat istenildi. Rus makamlarının da, vakayı ivedilikle inceleyecekleri ve sonucuyla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.  

Musa Erdoğan

 

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