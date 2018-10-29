Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, Brezilya ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı'

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 160. yıl dönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Osmanlı Devleti ile Brezilya İmparatorluğu arasında diplomatik ilişkileri kuran Dostluk, İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 1858 yılında imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasında siyasi ilişkiler de 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulmuştur. Her ikisi de dinamik ekonomileri ve toplumlarıyla barışa ve çok taraflılığa bağlı, yükselen ülkeler olan Türkiye ve Brezilya, bu yıllar içinde hala güçlendirmeye devam ettikleri çok boyutlu bir ilişki geliştirmişlerdir. Brezilya, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ilk stratejik ortağı ve en büyük ticaret ortağıdır. 2006 yılında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu kurulmuştur. 2010 yılında Türkiye ve Brezilya stratejik ortaklık için Eylem Planı'nı imzalayarak ikili ilişkilerini stratejik işbirliği düzeyine yükselttikleri yeni bir dönemi başlatmışlardır. Türkiye ve Brezilya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler stratejik işbirliği ruhuyla uyumlu şekilde artmaktadır. 2017'de ikili ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaşmıştır. 2009'dan bu yana İstanbul'la Sao Paulo'yu birbirine bağlayan Türk Havayolları uçuşları sayesinde iki ülke arasındaki turist sayısı düzenli bir şekilde artış göstermektedir. Son yıllarda Birleşmiş Milletler, G-20 gibi çeşitli uluslararası platformlardaki ve MERCOSUR gibi bölgesel örgütlerdeki diyalogda da artış görülmektedir" denildi.

Açıklamada, bu önemli yıl dönümünün Brezilya Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu tarafından yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek, Türkiye'nin Brezilya ile ikili ilişkilerini geliştirmeye ve var olan dostluk bağlarını diyalog ve işbirliği yoluyla güçlendirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Yağmur Yıldız

