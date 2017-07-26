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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ECLAC üyeliğinin resmileşmesini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna (ECLAC) üyeliğinin dün New York’ta yapılan BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) Toplantısında onaylanmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiyenin ECLAC üyeliğinin resmileşmesini memnuniyetle karşıladı

26 Temmuz 2017 08:29

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna (ECLAC) üyeliğinin dün New York’ta yapılan BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) Toplantısında onaylanarak resmileşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye önem vermektedir. Giderek olgunlaşan Latin Amerika ve Karayipler’e yönelik kapsamlı açılım stratejimiz, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin her alanda en yüksek düzeye çıkarılmasını ve bölgesel örgütlerle kurumsal ilişkiler tesis edilmesini amaçlamaktadır” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Şubat 2016 tarihinde Şili’ye yaptığı ziyaret sırasında örgüte üyelik başvurusunda bulunulduğu hatırlatılarak, “EKOSOK’un kurduğu beş bölgesel komisyondan birisi olan ECLAC’ın temel amacı, Latin Amerika ülkelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak ve ekonomik politikaları arasında uyum sağlamaktır. ECLAC, kurulduğu 1948 yılından beri Latin Amerika’nın kalkınması konusunda geliştirdiği stratejilerle bölgenin sanayileşmesine ve kapsayıcı şekilde büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemiz, 1 Şubat 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili’ye yaptıkları ziyaret sırasında anılan örgüte üyelik başvurusunda bulunmuştu. ECLAC’a üyeliğimiz 30 Ocak 2017 tarihinde ECLAC Genel Komite görüşmeleri sırasında kabul edilmişti” ifadeleri yer aldı. 

Musa Erdoğan

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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