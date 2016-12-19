Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ürdün’de bugün Karak civarında güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 7 güvenlik görevlisi, 2 sivil ile bir Kanadalı turistin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Ürdün halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda Ürdün’le dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceği bildirildi.

Musa Erdoğan