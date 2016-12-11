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Dışişleri Bakanlığı Yemen’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Yemen’in Aden kentinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin ölümüne ve yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Yemendeki terör saldırısını kınadı

11 Aralık 2016 18:42

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yemen’in Aden kentinde DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği bildirilen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin ölümüne ve yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileyen ve terörün çirkin vahşetine dün İstanbul’da bir kez daha maruz kalan Türkiye terörizmle mücadelede kardeş Yemen halkının yanındadır” denildi.

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Yemen


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