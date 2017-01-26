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Dışişleri Bakanlığı, Yunan yargısının kararını protesto etti

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan 8 darbeci hakkındaki iade talebinin Yunan yargısı tarafından reddedilmesini protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan yargısının kararını protesto etti

26 Ocak 2017 18:49

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir. Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz” denildi.

Yunan yargısının bu tavrının, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür. Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.”  

Caner Ünver

Etiketler: darbeci askerler, dışişleri bakanlığı, protesto etti, Yunan yargısı


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