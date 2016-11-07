Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, görevini Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu’na devretti. Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Bilgiç, sözcülük makamının Dışişleri Bakanlığı için çok önemli görevlerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hem dış hem de iç politikamızı ilgilendiren konuların kamuoyuna layıkıyla aktarılması açısından sözcülük makamının etkin bir şekilde çalışması gerekiyor. Ben de 3 seneden beri bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Benden sonraki arkadaşım Hüseyin Müftüoğlu bu görevi çok daha iyi yapacaktır.”

Görevi Bilgiç’ten teslim alan Hüseyin Müftüoğlu’da, Dışişleri Bakanlığı’nda göreve 1990 yılında başladığını ve 26 yıldır bakanlıkta değişik kademelerde görev aldığını belirterek şunları ifade etti:

“Ben heyecanlıyım, çünkü Dışişleri Bakanlığının önemli görevlerinden bir tanesini üstleniyor olmanın heyecanı var. Heyecanlıyım çünkü önemli bir dönemde bana verilen bu görevi layıkıyla yapabilmenin heyecanını üzerimde yaşıyorum. Önümüzdeki dönemde güzel bir çalışma yapma ümidiyle heyecanlıyım. Bu görevi Sayın Bakan bana söylediğinde daha önce hiç yapmadığım bir görev olduğu için tereddüde kapılmıştım. Yıllar içerisinde Dışişleri Bakanlığı’nın değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra sizlerin yardımıyla bu görevi layıkıyla yapacağıma olan inancım arttı.”

Kendisinden önce bu görevi yürüten Tanju Bilgiç’e teşekkürlerini ileten Müftüoğlu, görevi Bilgiç’ten devraldı.

İlker Turak



