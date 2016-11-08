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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB adına Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından Türkiye hakkında yapılan açıklamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından AB açıklamasına tepki

08 Kasım 2016 17:12

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB adına Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından bugün ülkemiz hakkında yapılan açıklamanın kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:

"Darbe teşebbüsünden bu yana beklediğimiz desteği vermeyen ve ön yargılı bir tutum sergileyen AB maalesef terörizmle mücadele konusunda da Türkiye’nin hassasiyetlerini anlamamakta ısrar etmektedir. AB, ülkemizdeki terör saldırılarını kınamakla bu konuda üzerine düşen sorumluluklardan kurtulamayacağını anlamalıdır. PKK’ya açıkça silahı bırakma çağrısı yapamayan, teröristlerin serbestçe ülkelerinde dolaşmalarına ve Türkiye aleyhine propaganda ve eylemlerini yürütmelerine ses çıkarmayan ve hatta PKK’nın Avrupa Parlamentosu koridorlarında sergi açmasına müsaade eden, Türkiye söz konusu olunca terörizmi silahlı mücadele şeklinde yansıtan kararlara imza atan AB esasen Türk milleti nezdinde terörle mücadele konusundaki inandırıcılığını ve itibarını kaybetmiştir. Bu sebeple, bu tür açıklamaların bizim açımızdan bir değeri bulunmamaktadır." 


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