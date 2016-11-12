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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen Başkanlık Seçimi sonrasında meydana gelen toplumsal olaylar hakkında ABD’ye gidecek olan ve ABD’de yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

Dışişleri Bakanlığından ABD uyarısı

12 Kasım 2016 22:21

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “ABD’de 8 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Başkanlık seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileri, New York, Şikago, Philadelphia, Miami, Los Angeles, Seattle, Oakland ve Portland gibi merkezler başta olmak üzere, ülke genelinde farklı şehirlerde devam etmektedir. Gösterilerde zaman zaman suç ve şiddet olayları yaşanmakta, göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelmektedir. Bu bağlamda çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştır. Özellikle Oregon eyaletinin Portland şehrindeki protestolarda suç ve şiddet olaylarının yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu şehirdeki gösteriler güvenlik güçlerince ayaklanma olarak tanımlanmış, son olarak bir kişinin 12 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde, protesto yürüyüşü sırasında silahlı saldırı neticesinde yaralandığı duyurulmuştur. Göstericilerin sosyal medyadaki paylaşımlarından protestoların bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, son günlerde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelik taşıyan sözlü ve fiziksel saldırılar ve taciz olaylarında da artış yaşandığı kamuoyuna yansımaktadır” denildi.

BAKANLIKTAN "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

ABD’de yaşanan ve bu ülkeye gitmeyi planlayan vatandaşların ihtiyatlı olmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaşanan olayların ve toplumsal gerginliğin ortaya çıkardığı riskler bağlamında, ABD’de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelere yaklaşmamalarında, yaşadıkları ve çalıştıkları mekanlarda güvenlik önlemlerini artırmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Washington Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir.”

Etiketler: ABD uyarısı, dışişleri bakanlığı


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