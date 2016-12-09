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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Amerika'nın Suriye'de faaliyet gösteren oluşumlara bazı hassas askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin kongre tarafından onaylanması hakkındaki soruyu yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığından ABDye uyarı

09 Aralık 2016 21:03

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı 2017 Bütçe Kanunu kapsamında Amerikan Hükümeti'nin Suriye’de savaşan oluşumlara bazı hassas askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan bir yetki verildiği ve bu yetkinin kullanılmasının Kongre'nin onayını da içeren bir takım şartlara bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağı veya hangi kapsamda hangi unsurlara yönelik olarak kullanılacağı bu aşamada bilinmemektedir. Her hal ve karda, ABD tarafı ile temasa geçilerek bilinen görüş ve hassasiyetlerimiz hatırlatılmış; söz konusu askeri teçhizatın Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri başta olmak üzere yanlış ellere geçmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Konu yakından izlenmeye devam edilecektir” dedi.

Caner Ünver

Etiketler: Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü


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