Dışileri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açılamada, “15 Ekim günü güvenlik operasyonlarını sevk ve idare etmek üzere Faryab Vilayeti Gormach İlçesi’ne intikal etmekte olan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum’un konvoyuna bir saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda 9 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'un saldırıdan yara almadan kurtulması teselli olmuştur. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz” denildi.

Musa Erdoğan

ANKARA