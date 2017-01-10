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Dışişleri Bakanlığından Afganistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Afganistandaki terör saldırısına kınama

10 Ocak 2017 20:49

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Parlamentosu yakınında bugün gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afgan halkının iradesini temsil eden Parlamentonun çalışanlarının da can verdiği söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Terör saldırısının Afganistan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağının belirtildiği açıklamada, Türkiye’nin terörizme karşı Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edeceği bildirildi.  

Caner Ünver

Etiketler: afganistan, dışişleri bakanlığı, terör saldırısına kınama


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