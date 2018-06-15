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Dışişleri Bakanlığından 'AGİT Raporu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu’nun 24 Haziran seçimleri hakkında yayımladığı ara rapor hakkında, “Mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür” dedi.

Dışişleri Bakanlığından AGİT Raporu açıklaması

15 Haziran 2018 20:54

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonu’nun Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri bağlamında hazırladığı ara rapor hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun biçimde tamamlanması sürecinde uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yaptığını hatırlatarak, “Bu çerçevede AGİT, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Türk Konseyi gibi kuruluşlara gözlemci tahsis etmeleri yönünde davette bulunulmuştur. Ayrıca diğer parlamenter oluşumların da çağrımıza uyarak seçimlerde gözlemci görevlendirmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Hali hazırda Türkiye’de görev yapan AGİT Seçim Gözlem Misyonu’nun 15 Haziran 2018 tarihinde yayınladığı ara raporun incelendiğini dile getiren Aksoy, şu açıklamada bulundu: 

“Ülkemizde seçimler çoğulcu ve rekabetçi ortamda demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, anılan belgede, mevcut seçim süreci hakkında sahadaki gerçeklerle örtüşmeyen hatta siyasi nitelikli bazı yorumlara yer verildiği görülmüştür. Anılan misyonla tam şeffaflık temelinde yürütülen işbirliğimiz sürdürülecektir. Seçim gözlemlerinde misyonların objektif ve tarafsız biçimde hareket etmeleri evrensel temel ilkedir. Dolayısıyla ülkemizdeki tüm gözlemcilerin buna uygun davranmalarını beklenmektedir.”
Caner Ünver
 

 

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