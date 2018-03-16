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Dışişleri Bakanlığından AP’nin 'Afrin' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen “Suriye’deki durum” başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından APnin Afrin kararına tepki

16 Mart 2018 07:59

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun dün kabul ettiği “Suriye’deki durum” başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrının, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesi olduğu belirtilerek, “Bu kararla birlikte, Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir” denildi.

Zeytin Dalı Harekatı bir terörle mücadele harekatı olduğunun vurgulandığı açıklamada, harekatın, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütüldüğü aktarılarak, “Harekatın hedefinde, Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü unsurları ile Suriye’nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye’ye karşı yöneltilen bu ithamların haksız ve dayanaksız olduğu, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahının bulunmadığı kaydedildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, Suriye’de başta Doğu Guta’da olmak üzere yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve İdlip dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biridir. Aynı zamanda, Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol oynamaktadır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nu ve AB ülkelerini, Suriye’de 7 yıldır süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir.”  

 

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