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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arakan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da geçen ay Arakan Eyaletinin kuzeyindeki emniyet güçlerini hedef alan ve 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında bölgede gerilimin tırmanmasından ve yaşanan sivil kayıplardan derin endişe duyulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından Arakan açıklaması

25 Kasım 2016 10:52

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da geçen ay Arakan Eyaletinin kuzeyindeki emniyet güçlerini hedef alan ve 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında bölgede gerilimin tırmanmasından ve yaşanan sivil kayıplardan derin endişe duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgede normalleşmenin sağlanması yönünde atılacak adımlara her türlü desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Myanmar’da geçen ay Arakan Eyaletinin kuzeyindeki emniyet güçlerini hedef alan ve 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında bölgede gerilimin tırmanmasından ve yaşanan sivil kayıplardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Masum insanları hedef alan her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Şiddetin yeni etnik ve dini temelli çatışmalara yol açmaması için tüm tarafları sağduyuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Sivil halkın daha fazla zarar görmemesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye, Myanmar makamlarını da uluslararası kuruluşlarla azami işbirliğine çağırıyoruz. Başta insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere, insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların tarafsız gözlemciler tarafından incelenmesine izin verilmesi ve bölgede normalleşmenin sağlanması yönünde atılacak adımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Sayın Bakan Yardımcımız da 17 Kasım tarihinde Cidde’de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı’nda konuyu gündeme getirmiş ve İİT Temas Grubu aracılığıyla konunun takip edilmesini beklediğimizi kaydetmiştir" denildi. 

Etiketler: Arakan, dışişleri bakanlığı


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