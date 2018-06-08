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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki!

Dışişleri Bakanlığı:"Bu anlayıştaki bir Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olması AB için de talihsiz bir durumdur."

Dışişleri Bakanlığından Avusturyaya tepki!

08 Haziran 2018 15:22

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