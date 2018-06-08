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iha.com.tr »
Gündem »
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki!
08 Haziran 2018 15:22
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki!
Dışişleri Bakanlığı:"Bu anlayıştaki bir Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olması AB için de talihsiz bir durumdur."
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08 Haziran 2018 15:22
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