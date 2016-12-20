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Dışişleri Bakanlığından Berlin'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de meydana gelen masum insanlara yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Berlindeki terör saldırısına kınama

20 Aralık 2016 15:02

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’ye yakın kişinin yaralandığı bu acımasız saldırı, terörün kişi, yer, millet ayırmaksızın masumların kanıyla beslenen bir illet olduğunun yeni bir emsali olduğu belirtilerek, "Benzer olayların taze acısını taşıyan Türkiye ve Türk halkı, Almanya'nın ve Alman halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle ayrım gözetmeksizin ortak mücadele edilirse başa çıkılabileceğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu yönde dost ülkeler dahil uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz" denildi.
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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