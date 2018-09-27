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Dışişleri Bakanlığından BM Arabuluculuk Dostlar Grubu değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığından BM Arabuluculuk Dostlar Grubu değerlendirmesi
Dışişleri Bakanlığından BM Arabuluculuk Dostlar Grubu değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin eşbaşkanlığında gerçekleşen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'nın, gençliğin arabuluculuk süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde odaklandığını açıkladı.

 Dışişleri Bakanlığı, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun yıllık toplantısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin eşbaşkanlığında 73. BM Genel Kurulu marjında gerçekleşen toplantının, gençliğin arabuluculuk süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde odaklandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"BM'nin yanı sıra AGİT ve İİT'te de arabuluculuk alanında çalışmalarda öncü roller üstlenen Türkiye, BM'nin bu alandaki çalışmalarına yönelik güçlü desteğini BM Arabuluculuk Dostlar Grubu üyeleriyle işbirliği içinde sürdürecektir."

Caner Ünver
 

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