Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Burkina Faso'nun (BF) Başkenti Vagadugu'da görülen dang humması (dengue fever) vakalarının yayıldığı, bugüne kadar yaklaşık 645 vakaya rastlanıldığı ve bunların yedisinin ölümle sonuçlandığı, Eylül ayından beri günde ortalama yedi vakanın tespit edildiği bilinmektedir. Dang humması, sıtma hastalığında olduğu gibi sivrisinek ısırmasıyla bulaşmakta olup, vatandaşlarımızın ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren seyahatleri boyunca sivrisineğe karşı losyon kullanmaları önem taşımaktadır” denildi.

Açıklamada, Burkina Faso’da bulunan vatandaşların Vagadugu Büyükelçiliği’nden ve Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Caner Ünver