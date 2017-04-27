Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Cumhuriyeti’ne kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisinde 25 Nisan 2017 tarihinde 1915 olaylarıyla ilgili alınan kararı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Çek Cumhuriyetine kınama

27 Nisan 2017 07:27

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1915 olayları konusunda Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclis'inde 25 Nisan 2017 tarihinde alınan kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Ayrıca, Çekya Cumhurbaşkanı Zeman’ın 1915 olayları konusunda ülkesindeki Ermeni cemaatini muhatap alan ve önemli tutarsızlıklar içeren mektubunu da üzüntüyle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Zeman, mektubunda, bir yandan tarihin siyasetçiler tarafından yorumlanmaması gerektiğini, siyasetçilerin tarihi olayları siyasi çıkarları doğrultusunda kullandıklarını belirtip, geçmişin öncelikle tarihçiler tarafından araştırılması ve yorumlanması gerektiğini vurgularken, diğer yandan kendi sözleriyle çelişkiye düşerek 1915 olaylarına ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Tarihi gerçeklere ve hukuk ilkelerine açıkça aykırı olan söz konusu siyasi tasarruflara ilişkin tepkimiz Çek Cumhuriyet'inin Ankara Büyükelçisine bildirilmiştir.” 

Onur Emre Durak
 

Etiketler: Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, dışişleri bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!