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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fidel Castro için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümünün üzerine taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Fidel Castro için taziye mesajı

26 Kasım 2016 15:34

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümünün büyük üzüntü ile karşılandığı belirtilerek, siyasi tarihe derin izler bırakan ve ülkesinde sağlıktan eğitime, sanattan bilime pek çok alanda köklü reformlar gerçekleştiren Fidel Castro'nun, Küba’daki genç kuşaklara yol gösterecek değerleri ve idealleri miras bıraktığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fidel Castro’nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümü büyük üzüntü ile karşılanmıştır. Siyasi tarihe derin izler bırakan ve ülkesinde sağlıktan eğitime, sanattan bilime pek çok alanda köklü reformlar gerçekleştiren Fidel Castro, Küba’daki genç kuşaklara yol gösterecek değerleri ve idealleri miras bırakmıştır. Hayatını adadığı mücadele sadece Küba’da değil, tüm dünyada yankı bulmuş ve farklı siyasi kamplarda dahi saygınlık uyandırmıştır.Küresel adaletsizliğe karşı çıkmış, daha eşitlikçi ve dayanışmacı bir dünya kurulması için çalışmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“'Başka türlü bir dünya mümkündür' sözleri de, hangi siyasi görüşten olursa olsun, bugün Latin Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya, milyarlarca insanın ortak özlemini yansıtmaktadır. 1996 yılında Habitat toplantısı için İstanbul’a gelen Fidel Castro’ya halkımız tarafından gösterilen ilgi ve sevgi hala hatırlanmaktadır. Fidel Castro’nun ailesine ve dost Küba halkına taziyelerimizi sunuyoruz."


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