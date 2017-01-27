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Dışişleri Bakanlığından Fransa Anayasa Konseyinin kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Anayasa Konseyinin sözde Ermeni soykırımının inkarına yönelik ceza yasasını iptal etmesinin önemli bir hukuki kazanım olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Fransa Anayasa Konseyinin kararına ilişkin açıklama

27 Ocak 2017 15:09

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Anayasa Konseyinin sözde Ermeni soykırımı iddialarının inkarına yönelik ceza yasasını iptal etmesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fransa Anayasa Konseyi, dün açıkladığı kararla Fransa Parlamentosunun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul ettiği 'Eşitlik ve Vatandaşlık Yasası'nın inkar suçunun kapsamının mahkeme kararıyla soykırım olarak nitelendirilmemiş olayları da içerecek şekilde genişletilmesini öngören maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve Fransa Anayasasına aykırı olduğuna karar vermiştir. Fransa Anayasa Konseyi, 2012 yılındaki kararının devamı niteliğini taşıyan ve ihtilaflı tarihi olaylar konusunda ülkemizin bugüne dek savunduğu ilkelerle uyumlu bu kararıyla hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü ilkelerine bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır. Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri çıkaracağını ümit ediyoruz” denildi.
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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