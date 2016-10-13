Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 13 Ekim 2016 tarihinde alınan bir kararla, görev süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona erecek BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un yerine Antonio Guterres seçilmiştir. Sayın Guterres’i atandığı yeni görevinden dolayı tebrik ederiz" denildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüttüğü 2005-2015 yılları arasında sergilediği iyi niyet, özveri ve profesyonelliği takdirle izlemiş olan Türkiye'nin, Antonio Guterres’in BM Genel Sekreterliği görevine seçilmiş olmasını memnuniyetle karşıladığı vurgulanarak, "Anılan görevi sırasında ülkemizle kurduğu yakın ilişki ve işbirliğinin, BM Genel Sekreterliği görevini yürüteceği dönemde de süreceğine inancımız tamdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız, Antonio Guterres’e bu vesileyle gönderdiği tebrik mesajında, adı geçenin anılan göreve seçilmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmiş ve ülkemizin BM hedef ve ilkelerine bağlılığının yanı sıra, uluslararası alanda karşı karşıya bulunulan ve giderek ağırlaşan sınama ve tehditlere karşı yeni Genel Sekretere görevi süresince her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu vurgulamıştır.

Türkiye, kurucu üyesi olduğu BM’nin, ihtilafların önlenmesi ve çözümü, barışı koruma faaliyetleri, kalkınma ve insani yardımlar gibi alanlardaki çalışmalarına güçlü biçimde katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, bölgesinde önemli bir iş, finans ve kültür merkezi olan İstanbul’un aynı zamanda bir BM merkezi olması yolunda önemli adımlar atmıştır. Ülkemiz ayrıca, BM’nin uluslararası alanda yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişikliklerin yarattığı yeni ortama uyum sağlayabilmesi amacıyla yürütülen reform çalışmalarına yapıcı katkılarda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.