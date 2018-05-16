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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, New York Güney Mahkemesinin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla açıklaması

16 Mayıs 2018 23:05

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır” denildi.


Açıklamada, “Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir” ifadesine yer verdi. 

 

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