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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı, New York’ta görülen davada jüri üyelerinin 6 suçlamanın 5’inde Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulmasının haksız ve talihsiz bir gelişme olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

04 Ocak 2018 10:30

Dışişleri Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın jüri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir. ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" denildi.

İlker Turak
 

 

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