Dışişleri Bakanlığı, Halep’te yaşanan gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Temmuz ayından bu yana kuşatma ve yoğun bombardıman altında tutulan Doğu Halep’te, rejim ve destekçileri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin katledilmesini büyük bir dehşet ve infialle karşılıyoruz. Rejim, Doğu Halep halkını aylardır insani yardım erişimine izin vermeyerek ve hastane, okul, su-elektrik şebekeleri gibi sivil altyapıyı yok ederek insanlık dışı koşullara mahkum etmiştir. Bu yetmezmiş gibi şimdi de her türlü silahla halkı hedef almakta, sivillere yönelik adeta toplu infazlar icra etmektedir. Bu süreçte, kentten ayrılmak isteyen sivillere de herhangi bir şans tanınmamaktadır. Halep’te muhaliflerin bulunduğu son iki mahallede sıkışmış durumdaki on binlerce sivilin de önümüzdeki günlerde benzer bir kaderi paylaşmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Tüm bu eylemler uluslararası insani hukukun ağır ihlali niteliğinde olup, bu konuda rejim ve destekçilerinin sorumluluğu açıktır.

Halep’e yönelik saldırıların derhal durdurulması, Doğu Halep’te kalan nüfusun buradan BM dahil gerekli gözetim mekanizmaları eşliğinde güvenli tahliyesinin biran önce gerçekleşmesi ve insani erişimin önünün açılması şarttır. Türkiye bu amaçla ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerini sürdürmektedir."

İlker Turak