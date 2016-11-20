Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyaleti'nde meydana gelen tren kazası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyaleti'nde bugün (20 Kasım) meydana gelen tren kazasında en az 90 kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla insanın da yaralandığını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta yaşamını yitirenlerin yakınları olmak üzere dost Hindistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.”

