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Dışişleri Bakanlığından Hollanda’ya mesaj

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırız” dedi.

Dışişleri Bakanlığından Hollandaya mesaj

05 Şubat 2018 20:49

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklama hakkındaki bir soruya cevaben, “2017 Mart ayında yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinde normalleşmenin sağlanabilmesine yönelik beklentilerimiz bilinmektedir. Sözkonusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediği esasen Hollanda makamlarına bildirilmişti. Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır” dedi. 

Musa Erdoğan
 

 

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