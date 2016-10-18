Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’taki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda anılan ülkeye yönelik seyahat uyarımızın kapsamı Bakanlığımız’ca 9 Aralık 2015 tarihinde yapılan uyarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahilindeki Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki tüm vilayetleri kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Irak’ın Musul şehrinin DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasına yönelik olarak 17 Ekim 2016 sabahı başlatılan askeri harekatın ülkedeki genel güvenlik koşullarında kötüleşmeye, bu kapsamda ülkemizin Irak’taki çıkarlarını hedef alabilecek eylemlere neden olabileceği gözönünde bulundurularak 9 Aralık 2015 tarihli seyahat uyarımızdaki hususların kamuoyumuzun dikkatine bir kere daha getirilmesi gerekli görülmüştür” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“IKBY dışındaki Anbar, Babil, Bağdat, Basra, Diyala, Dikar, Kadisiye, Kerbela, Kerkük, Meysan, Mutenna, Necef, Ninova, Selahaddin, Vasit vilayetlerinde bulunan firmalarımızın ve vatandaşlarımızın, her koşulda müteyakkız bulunmaları, kalabalık mekanlardan kaçınmaları, güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ile temasta olmaları, kesinlikle zorunlu olmadığı sürece Irak'a ve Irak içinde seyahatlerini sınırlandırmaları, bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Göreceli olarak Irak’ın diğer bölgelerine göre daha güvenli olan IKBY’de bulunan vatandaşlarımızın ise DEAŞ’la mücadele harekatlarının devam ettiği bölgelerden uzak durmaları ve IKBY makamlarının bu konudaki uyarı ve yönlendirmelerine uymaları güvenlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Mevcut koşullarda vatandaşlarımızın Irak’ın bu vilayetlerinden ayrılmalarına ilişkin planlamayı yaparken, güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerilmektedir.

Gelişmelere göre Irak’a ilişkin bu seyahat ve güvenlik duyurumuzun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebilecek olup, kamuoyumuz güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız’a ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz’ca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

Bağdat Büyükelçiliği (7/24)

0790 190 94 06

0750 072 39 31

0771 233 90 23

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: +90 312 292 29 29.”