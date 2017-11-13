Dışişleri Bakanlığından Irak’ta yaşanan depremle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, “Akşam saatlerinde merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk. Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır. Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır” denildi.

Musa Erdoğan