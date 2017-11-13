Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığından Irak’ta yaşanan depremle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay’la yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından Irakta yaşanan depremle ilgili açıklama

13 Kasım 2017 08:14

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, “Akşam saatlerinde merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk. Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır. Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Irak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç