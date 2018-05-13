Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki seçimlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Irak’ta dün yapılan genel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Irak'ta ülke genelinde yaşanan bazı terör eylemlerine ve usulsüzlük iddialarına rağmen parlamento seçimleri tamamlanmıştır. Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarının meşruiyetinin tesisi bakımından söz konusu usulsüzlük iddialarının Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılması önem taşımaktadır. Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, Irak halkının tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulmasının, terörizmle mücadele, toplumsal uzlaşı ve yeniden yapılanma gibi çetin sınamaların başarıyla üstesinden gelinmesi bakımından önem taşıyacağına, bölgemizin güvenlik ve istikrarı üzerinde de olumlu yansımaları olacağına inanmaktadır” denildi.

İlker Turak

