Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki seçimlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta dün yapılan genel seçimlere ilişkin, “Seçim sonuçlarının meşruiyetinin tesisi bakımından söz konusu usulsüzlük iddialarının Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılması önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Iraktaki seçimlere ilişkin açıklama

13 Mayıs 2018 15:42

Dışişleri Bakanlığından Irak’ta dün yapılan genel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Irak'ta ülke genelinde yaşanan bazı terör eylemlerine ve usulsüzlük iddialarına rağmen parlamento seçimleri tamamlanmıştır. Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarının meşruiyetinin tesisi bakımından söz konusu usulsüzlük iddialarının Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılması önem taşımaktadır. Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, Irak halkının tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulmasının, terörizmle mücadele, toplumsal uzlaşı ve yeniden yapılanma gibi çetin sınamaların başarıyla üstesinden gelinmesi bakımından önem taşıyacağına, bölgemizin güvenlik ve istikrarı üzerinde de olumlu yansımaları olacağına inanmaktadır” denildi.  

İlker Turak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç