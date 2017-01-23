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Dışişleri Bakanlığından İsrail’in konut kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından İsrailin konut kararına kınama

23 Ocak 2017 09:56

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in söz konusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir.”  

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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